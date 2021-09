Hàbits que no deixen veure

Actualitzada 29/08/2021 a les 11:52

Anem a pams. Comencem per les persones metòdiques. Són persones que tenen uns hàbits que regeixen la seva vida. Les claus sempre van a la butxaca dreta dels pantalons, no a l’esquerra, a la dreta. Siguin quins siguin els pantalons, sigui estiu, hivern o primavera.Una persona metòdica té unes regles que regeixen la seva vida i que els són de gran ajuda. Aquestes regles creen rutines i les rutines acaben convertint-se en hàbits. Les persones metòdiques no perden el temps buscant les claus, ni la cartera ni buscant res en general. Tot està al seu lloc. Bé tot està al seu lloc si viuen soles o si viuen amb més persones metòdiques que tenen el mateix mètode que ells. Si una persona metòdica viu amb una persona caòtica tenim el conflicte servit. Diu la llegenda que hi ha persones metòdiques que han embogit per culpa de persones caòtiques.Mira, això em permet parlar de l’altre tipus de persones: les caòtiques. Només tenen una regla que regeix la seva vida. La seva regla única i principal és que no hi ha regles, ni hàbits, ni rutines ni res de res. El cervell d’una persona caòtica va prenent decisions sobre la marxa i és per això que de vegades guarda les claus a la butxaca dreta, de vegades a la bossa de la seva parella, de vegades les deixa posades i de vegades surt de casa sense les claus.Cada dia és un dia nou i completament diferent per a una persona caòtica. És possible que una persona caòtica repeteixi alguna rutina, però si ho fa és per mera casualitat, pura coincidència. Les persones caòtiques són completament imprevisibles. No com les persones metòdiques. Les persones metòdiques sí que son previsibles. No hi ha res més fàcil que conviure amb una persona metòdica. Per una persona caòtica l’estabilitat ve de la mà d’un metòdic. El caòtic sap que sempre trobarà les claus del cotxe penjades al seu lloc, les deixi on les deixi, les olles sempre estaran a la mateixa balda i el sopar estarà a taula a la mateixa hora.Però què passa amb les persones metòdiques? Doncs que trobaran la millor companyia possible en una persona caòtica. Gràcies a elles estimularan el seu cervell, les seves dots d’observació i la seva agilitat mental. Una persona metòdica necessita del caos per poder exercitar la seva metòdica, per poder sentir-se d’utilitat, per poder perfeccionar la seva metòdica dia a dia i per poder aportar llum i estabilitat al caos. De vegades la convivència entre metòdics i caòtics es complica, però no passa res, cal que tinguem una mirada amable, que siguem una mica tolerants i que acceptem que la nostra parella no és com nosaltres i que això no té perquè suposar cap problema.També pot ser que convisquin dues persones caòtiques. Doncs mira, tampoc passa res. Cada dia serà una aventura. Això sí, aneu a l’aeroport amb temps. Les persones caòtiques perden molt temps buscant coses i solucionant contratemps. No passa res, podem conviure amb això. Tampoc cal mirar tant prim, escolta que això de la vida és una anar fent. Si voleu algun consell més us diré que feu vàries còpies de les claus de casa i que les repartiu a amics i família i que reserveu una partida extra al vostre pressupost per possibles imprevistos. I si sou dues persones metòdiques què passa? Doncs que si teniu la mateixa metòdica no passa res. Podreu gaudir molt contemplant la perfecció dels vostres mètodes i enriquint-vos l’una a l’altre. I si no teniu la mateixa metòdica doncs tampoc passa res, imagineu-vos què bonic que serà debatre a la fresca com endreçar les copes de l’armari, si per forma, per tamany o per tipus de beguda.Podeu passar hores i hores buscant la millor manera d’organitzar la casa, la família i la vida en general. De fet, siguis com siguis està bé. Tampoc cal fer un problema de tot, que estem de vacances, que la vida ja és prou exigent i que no cal fer malbé una relació per una lleugera diferència de criteri en quelcom que si t’ho mires bé, és completament irrellevant.