De cop va caure el primer cop. Ningú s’ho hauria pogut imaginar. Qui ho hauria dit. O potser no va ser tan de cop, potser sí que m’ho van dir, potser sí que m’ho havia imaginat.

Va ser de cop. Mai vaig pensar que un dia podria perdre el control. No sempre havia estat així o potser sí. Ara ja no ho puc recordar. Potser darrerament estava de pitjor humor. La feina ho ha complicat tot. La meva amiga ja em va dir que no li agradava, que era una mica violent. Bé, sí que parlava una mica contundentment però tan sols eren expressions, una manera de parlar... Ara, però, allò que eren expressions ha esdevingut una realitat.



Fa temps que no quedo amb les amigues. A ell no li agradaven. “No entenc que vulguis passar temps