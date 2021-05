'Apocalipsi Phonbie'

Ha nascut una nova espècie: els ‘phonbies’, persones que han perdut la voluntat i el control voluntari del seu temps, les seves relacions socials, la seva salut i la seva atenció.

És de nit. Torno a casa en cotxe. El cotxe de davant té un comportament estrany. La seva velocitat és variable, inconstant, capritxosa, no s’adapta a les condicions de la calçada. Tampoc té una traçada ferma ni coherent. Per fi un doble carril, l’avanço i veig una llum a l’interior, no falla, va mirant el telèfon.



Vaig a fer unes compres al centre. Intento anar per feina. Pel carrer he d’anar esquivant phonbies, persones que van caminant amb el cap cot, el telèfon a la mà i sense prestar atenció al que passa al seu voltant.



Sí, he dit phonbies, persones que