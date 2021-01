Estàs bloquejat?

De vegades tenim clar el que volem fer però no avancem. De fet, m’he trobat moltes persones bloquejades que descriuen la seva vida com una experiència de frustració per no poder avançar

Actualitzada 15/01/2021 a les 17:49

Hi ha molts motius pels quals no podem avançar i ens sentim bloquejats. Comparteixo els que he observat amb més freqüència. De vegades el problema és que sempre fem el mateix però esperem tenir resultats diferents. Aparentment i vist amb la distància és clar, si sempre segueixes fent el mateix obtindràs els mateixos resultats. Però el que és cert és que sovint no som conscients que sempre estem fent el mateix. Quan treballo amb empreses, de vegades, faig servir un joc que requereix enginy i treball en equip. La primera part del joc consisteix a lligar els meus alumnes pel canell amb una cadeneta, per parelles. La segona part consisteix a deslliurar-se de les cadenes. Fan mil moviments pensant que estan fent coses diferents, però en realitat no deixen de ser variacions de la mateixa estratègia. No és fins que fan una cosa completament diferent que no queden lliures.



També hi ha gent que no assoleix els objectius perquè abandona massa d’hora. Els grans projectes suposen grans reptes i grans dificultats i si els volem assolir hem de perseverar intel·ligentment. No ens hem d’obstinar, però sí seguir picant pedra. Mil cops no trenquen una pedra, el 1.001 sí, però sense els mil anteriors el 1.001 no hauria trencat la roca.



Algunes persones no tenen un pla de treball i solen anar prenent decisions sense tenir clar si ajudaran a assolir els objectius o no. Per una altra banda, si no tens clar un pla de treball pots confondre estar ocupat i ser productiu. No dic que no treballis molt, però si no ho fas de manera enfocada mai assoliràs els objectius. De vegades m’he trobat persones que no avancen perquè estan massa pendents del que fan els altres. Si a aquest fet li sumes un continu criticar el que fa l’altre pensant-se que un mateix ho podria fer millor ja tenim l’explicació sobre per què no avancem.



Algunes persones centren l’atenció en allò que no tenen i li donen més pes que a allò que sí que tenen: els seus recursos. Pensen que “si no fos per això o per allò, tot m’aniria molt bé”. “Si tingues tal cosa o tal altra ja ho tindria fet.” Però el cert és que la realitat és la que és i tenim el que tenim. Si tinguéssim més no sé si en faríem més, en qualsevol cas no cal que perdem el temps fent plans amb allò que no tenim. És molt millor, creu-me, centrar-te en el que tens i esprémer totes les possibilitats que t’ofereix.



Algunes persones estan bloquejades perquè tenen por o manca de confiança en les seves capacitats, però tinc un missatge per a tu, si formes part d’aquest col·lectiu fes el pas, dona’t l’oportunitat. Potser falles, no passa res, ets novell, sempre hi ha un primer cop. Aquesta por que sents té un missatge per a tu: no defalleixis, però sí esforça’t més.



Algunes persones no avancen perquè expliquen les idees i plans a persones equivocades. De vegades aquestes persones et roben la idea o de vegades et desmoralitzen i et fan sentir insegur. Que elles no ho vegin clar no vol dir que tu no ho puguis fer. De fet, està bé acceptar consells, però has de tenir clar que cadascú ho fa amb els recursos que té i que costa molt que es posin al teu lloc.



Hi ha més motius, molts més, però el cert és que sovint l’únic que necessitem és una persona que estigui al nostre costat, que ens ajudi, ens animi i que ens doni confiança i una nova perspectiva en la qual treballar. Si tens algú al teu costat que està bloquejat pensa que potser ets la persona que l’ajudarà a trencar aquest bloqueig i a brillar.