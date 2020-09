Ja ho tenim això. Les vacances s’acaben. Per a algunes persones han estat curtes, per a d’altres massa llargues, i aquesta és la grandesa de la vida, que cadascú té les seves prioritats i les seves necessitats.

Tornem-hi El canvi és bo per a algunes persones i nociu per a d'altres

Actualitzada 04/09/2020 a les 18:19

Algunes persones estan contentes perquè tornen a la vida, a les seves rutines i a la seva normalitat. D’altres estan molt fastiguejades pel final de les vacances i per tornar a les obligacions i responsabilitats. Hi ha persones que gaudeixen de la rutina i de la sensació de control que suposa, mentre que d’altres odien la rutina i prefereixen viure cada dia noves aventures.



Per a algunes persones les vacances han estat un patiment i un aclaparament al costat de la família, en un poble que no els agrada i amb gent amb la qual no combreguen convivint massa dies. Per a altres persones ha estat una reconnexió necessària amb la família, el fet de connectar amb la gent estimada, la sensació de retrobar el temps per compartir que no poden tenir amb l’accelerat ritme del dia a dia.



Algunes persones s’han aprimat durant les vacances ja que han fet tot l’exercici que no poden fer habitualment. D’altres s’han aprimat perquè s’han relaxat i ja no han necessitat menjar compulsivament tot cercant la sensació de calma que dona estar ben tip i tota la sang que s’acumula a la panxa per poder fer una pesada digestió. D’altres persones s’han engreixat, ja que s’han relaxat i han pogut trobar temps per menjar, per fer sobretaules, per fer una bona migdiada i per deixar d’anar cor­rent amunt i avall.



Algunes persones s’han tensat per estar fora de la seva zona de confort; d’altres s’han relaxat en sortir d’un ambient tens i complicat. Curiosa vida, en la qual el canvi és bo per a algunes persones i nociu per a d’altres.



El que sí que farem tots serà tornar a casa i endreçar a poc a poc la vida per tornar-nos a adaptar al dia a dia i a la rutina. A poc a poc anirem guardant les bermudes i els vestidets de tirants, les xancletes i les sabates obertes. A poc a poc anirem traient les corbates i les americanes, els vestits de mudar i d’anar a treballar, les sabates de taló i les de mudar, els pantalons llargs i les camises d’anar a la feina.



I amb aquesta reorganització d’armari i de casa, reorganitzarem també, mentalment, la nostra vida. A poc a poc anirem oblidant l’aclaparament i els bonics moments viscuts durant les vacances, les fotos penjades a Instagram quedaran molt enrere i tornarem a la nostra rutina. Amb el pas dels dies, amb l’arribada del setembre, l’escola dels nens i la tornada a la feina, ens oblidarem de tots els somnis d’estiu, de tots els projectes que ens podrien canviar la vida, de totes les coses que pensàvem que faríem mentre estàvem al voltant d’una taula amb persones estimades.



A poc a poc anirem entrant pel carrilet de la rutina tot esperant que arribi ràpid el pont de novembre, les vacances de Nadal, la desitjada Setmana Santa i les properes vacances. O no. Potser desitgem no perdre mai aquesta rutina que tanta seguretat i llibertat ens dona.



I què és la vida sinó el conviure de diferents tipus de persones amb diferents punts de vista i diferents prioritats. Això sí, potser aquest any podria ser el primer en què fessis quelcom per fer tornar els teus somnis, aquells que has tingut durant les vacances, una realitat. Si t’agrada la vida que portes és genial, però si tornes a una rutina que no t’agrada, potser podria ser un bon moment per analitzar-ne els motius i per valorar si és possible que puguis fer algunes coses per fer alguns canvis que t’ajudin a viure la vida que vols.