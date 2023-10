L'arquitecte Enric Dilmé recorre el món amb una llibreta a la mà

L’arquitecte Enric Dilmé porta una llibreta a sobre quan viatja per “conèixer el món que ens envolta a través del dibuix”. Dilmé assegura que “aprenc més a través de la mà que dels ulls” i sempre que veu algun edifici que l’inspira l’il·lustra a les seves llibretes, com és el cas de l’ascensor de Santa Justa, a Lisboa, de la fotografia. “La vida s’ha de viure i res com fer-te-la teva dibuixant-la”, considera l’arquitecte.