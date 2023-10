El karateka Silvio Moreira pràctica els escacs amb el seu pare des de petit

Els caps de setmana que té lliures, concretament els diumenges, que "no són gaires perquè acostumo a estar a fora per competicions", el karateka Silvio Moreira té com a tradició fer partides d’escacs amb el pare. Una pràctica que fan junts des de petit, quan ell mateix li va ensenyar a jugar. El karateka destaca que és una manera de passar temps amb el pare que valora molt positivament.