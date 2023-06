El conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé és teclista de Ladis B

Pol Bartolomé ha heretat la passió per la música de la família, en especial del padrí, el músic Daniel Areny. El conseller de Concòrdia es va formar a l’Espai de Música Moderna d’Oriol Vilella, a qui considera “un referent”, i com a membre del grup Old School va tocar en festes majors, bars i altres espais. Des de fa uns anys és teclista en el projecte musical del lauredià Ladis B, que ha publicat recentment un nou disc.