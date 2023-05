Actualitzada 29/05/2023 a les 12:25

L’entrenador de l’Atlètic Escaldes, Fede Bessone, desconnecta del món jugant a la Play, concretament es descriu com “un enganxat” al joc Call of Duty. Hi juga sempre amb amics, ja que sol no li agrada, i la major part del temps acompanyat “del meu bon amic Ruben Bover”. Bessone indica que el joc és una de les maneres que té de “deixar de pensar en el futbol, que ocupa molt espai en la meva ment”.