El president del VPC Andorra, Gerard Giménez, s'està reformant tot sol una casa

El president del VPC Andorra, Gerard Giménez, es defineix com un apassionat de les eines. Giménez les considera el vincle d’unió entre les seves dues aficions: el bricolatge i el motor. “M’estic reformant tot sol una casa a Catalunya i tinc una habitació plena d’eines i màquines per fer bricolatge i obres de paleta”, explica. A més, el president del VPC les utilitza per fer manteniment de cotxes, motos i bicis.