Llegir biografies i admirar l'art i l'arquitectura

La secretària general institut de les dones, Montserrat Ronchera, té com afició llegir biografies i admirar l'art

Montserrat Ronchera, secretària general de l'Institut de les Dones, es considera una persona eclèctica. Una de les seves aficions és la lectura, sobretot les biografies, i també se sent atreta pels viatges, l'art i la història, “especialment per l’arquitectura antiga i decadent però també l'art contemporani i l'urbanisme pensat per un futur més sostenible". En la fotografia, Ronchera amb l'urna de les cendres de Frida Kahlo.