Actualitzada 17/02/2023 a les 20:37

L’alpinista Stefi Troguet té com a afició amagada la restauració de mobles. Per falta de temps, assegura que ho fa molt menys del que voldria. Va ser durant el confinament pel coronavirus quan va poder-li dedicar més del seu temps lliure, decidint restaurar tot el mobiliari del pis. Es tractava de mobles de la seva àvia que va pintar, decorar i entapissar per convertir-los al seu “estil”.