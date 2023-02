Gerard Estrella és conseller liberal de la capital

El conseller de la capital practica skimo de manera regular des del 2014. “Volia provar quelcom diferent, que em fes sentir viu i que em suposi un repte”, afirma. Gerard Estrella acostuma a anar-hi sol de bon matí, però també amb amics per compartir instants, sobretot després de l’esforç. “És un moment perfecte per reflexionar, per relaxar-me i per desconnectar i, alhora, connectar amb la natura”, diu.