Actualitzada 30/10/2022 a les 12:37

El president de l’Associació Velles Cases Andorranes, Robert Lizarte, no és actor però li agrada “transmutar-se” per participar com a actor extra en pel·lícules. “M’agrada posar-me a la pell del personatge que em toca representar i estudiar fins al mil·límetre les seves actituds i aptituds”, explica. A la imatge, Lizarte durant el seu últim bolo, abillat com mossèn Sebastià a la pel·lícula El fred que crema.