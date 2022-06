Una de les aficions de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, és navegar

Una de les aficions de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, és navegarcostejant el mar Mediterrani. Una de les seves rutes preferides i més habituals és navegar de Cambrils al Delta de l’Ebre, atracant de vegades per dinar a l’Ametlla de Mar o a l’Ampolla. Per exemple, fa unes setmanes l’ambaixador va aprofitar el bon temps per sortir a navegar –a la fotografia, Ros es trobava atracant a Cambrils.