Josep Garcia és el president de la Federació Andorrana d'Esports de Gel (FAEG)

L’afició de Josep Garcia, a banda del cúrling, és viatjar. El president de la FAEG afirma que li encanta conèixer nous països i noves cultures, sobretot a la primavera o la tardor, però també a principi d’estiu, “quan encara no hi ha gaire gent”. Garcia gaudeix molt més de les ciutats i platges quan no estan carregades de visitants. Acostuma a viatjar amb la dona, però també sol quan assisteix a congressos per feina.