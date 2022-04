Actualitzada 09/04/2022 a les 12:16

Per al conseller de Turisme viatjar sobre rodes i amb la casa a sobre ja és una tradició. Jordi Serracanta explica que va començar de petit amb els pares i ara ja fa tres anys que es van comprar una rulot amb la família. Només trien la zona i aprofiten per conèixer llocs, improvisar i estar en contacte amb la natura. “Et dona la llibertat de decidir on vas al minut, sense reserves prèvies i amb totes les comoditats”, afirma.