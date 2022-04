Actualitzada 03/04/2022 a les 12:04

En Miquel Àngel García aprofita el poc temps lliure que té per passar estones amb la família: els tres fills i la dona. Una de les coses que fan plegats és reeducar un cavall maltractat que van recuperar l’any passat d’un centre eqüestre, en Menghi. L’animal era utilitzat només per a curses i encara no és apte per muntar, però estan treballant tots plegats per acostumar-lo a tenir una vida familiar.