Col·leccionista de jocs de rol i taula inusuals

Actualitzada 05/02/2022 a les 12:50

Per a Àlex Puig els jocs de taula i de rol són l’entreteniment preferit. L’escriptor afirma que en té més de cent de diferents tot i que encara no ha pogut provar-los tots. El preferit és el de samurais: “Amb la colla vam estar jugant més de dos anys la mateixa partida.” Diu que no són jocs convencionals i que alguns van acompanyats de llibres gruixuts de dues-centes pàgines de regles i ambientació.