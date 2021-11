Actualitzada 20/11/2021 a les 11:56

El president dels Castellers d’Andorra va descobrir Queen quan va sonar a la pel·lícula Flash Gordon el 1980. Anys més tard i amb els primers diners estalviats es va comprar un casset de l’àlbum The Works. “Des de llavors no he parat de col·leccionar discs, CD, llibres, vídeos i objectes de Queen”, explica. A casa, al cotxe o a la feina, no hi ha cap dia que Juli Peña no escolti una cançó de Freddie Mercury.