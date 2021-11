Actualitzada 14/11/2021 a les 12:05

El pilot gaudeix de l’esquí, sobretot forapista i acompanyat dels amics. “Em fa sentir lliure per la velocitat i la capacitat de moure’t allà on vulguis.” Els seus pares, que eren monitors, li van facilitar l’aprenentatge, que va començar als dos anys. A Àlex Machado li encanta realitzar activitats a l’aire lliure i afirma que pot dedicar-li bastant de temps perquè la temporada no s’encavalca amb la d’automobilisme.