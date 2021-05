Actualitzada 23/05/2021 a les 12:01

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny es declara un gran apassionat dels vinils. A casa compta amb un aparell per reproduir-los i assegura que li agrada “el so característic que té, diferent de la música digital”, així com el “tacte”. Té vinils de molts artistes, però n’hi ha un que destaca més: el grup Manel. “Ha anat a una multitud de concerts i tinc els vinils de tots els àlbums que han tret”, assenyala.