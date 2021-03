Actualitzada 19/03/2021 a les 20:49

El comissari artístic de l’ONCA, Albert Gumí, assegura que té “la gran sort que la meva feina és la meva afició principal”. No obstant això, té una altra segona gran passió: caminar amb la dona per la natura i descobrir petits racons i pobles. “Per a mi aquests entorns són tan importants com les millors sales de concert del mon”, indica Gumí, que accepta que és més de ter­renys plans que de pujar muntanya amunt.