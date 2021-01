Descarregar les tensions a les pistes de pàdel

El president de l'AIVA, Carles Sansa, practica l'esport de la pala des de fa cinc anys

El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), Carles Sansa, practica des de fa cinc anys el pàdel, un esport que li permet desconnectar i concentrar-se en un únic objectiu. “Ara a l’hivern ho faig entre un i tres cops per setmana pel clima, però si no el practico entre tres i sis vegades.” Hi juga amb tothom, ja sigui a Andorra o a l’estranger, i assegura que li aporta noves amistat i mantenir-se en forma.