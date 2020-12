Axel Esteve és un amant de la bicicleta

Actualitzada 24/12/2020 a les 12:17

Albert Canes Andorra la Vella

L’esquiador de la FAE Axel Esteve es defineix com un amant de l’esport en general, i quan no té els esquís posats i no està en una competició treu la bicicleta. “Sempre que puc vaig en bici, cada vegada que em deixa l’entrenador físic de fet. Aquest últim any ha sigut una mica difícil perquè vaig estar lesionat del maluc i l’esquena i em feia mal fer-ne, però a l’estiu n’acostumo a fer-ne força normalment”, explica.