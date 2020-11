Descobrir obres fascinants en llibres antics

L'actriu Irina Robles té passió per buscar en llibreries antigues i mercats de segona mà

Actualitzada 20/11/2020 a les 20:33

Alexandra Muratet Andorra la Vella

L’actriu i directora de la Jove Companyia Nacional de Teatre, Irina Robles, és una apassionada de descobrir obres escrites per llibreries antigues i mercats de segona mà. “Llibres amb alguna dedicatòria de temps remots, de teatre d’autors desconeguts per a mi o amb il·lustracions modernistes.” L’afició l’aprofita quan viatja, sola o acompanyada, mentre passeja sense pressa per indrets amb encant.