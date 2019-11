El conseller del PS del comú d'Encamp Pere Marsenyach gaudeix veient jugar al Barça

Gaudir del futbol és la major afició del conseller del PS a Encamp Pere Marsenyach. “Em ve de petit, de quan vaig anar per primera vegada al Camp Nou”, explica. Sempre que pot marxa amb la família a veure els partits a l’estadi, ja que és soci del Barça, i aprofita per veure ídols, com el francès Antoine Griezmann. “També soc un fanàtic de la nostra selecció”, detalla.