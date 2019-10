El corredor de muntanya Marc Casal comparteix la passió pel motor amb el fill

La passió pel motor i la gasolina és transmet de pares a fills. Per això, des de fa dos anys Marc Casal surt a la muntanya en ‘buggy’ amb el seu fill. “Veure que és feliç amb allò que a tu també t’agrada no té preu”, explica el corredor de muntanya. Junts fan excursions durant tot l’any. “A l’estiu aprofitem per veure marmotes i a l’hivern per anar sobre la neu”, comenta.