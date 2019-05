El conseller de L'A a Escaldes, Higini Martínez-Illescas, és un amant de fer sortides amb la moto

El conseller liberal del comú d’Escaldes-Engordany és ‘motard’ i gaudeix del temps lliure fent rutes amb els amics. “Anar en moto és per si mateix una aventura”, diu Higini Martínez-Illescas. Amb ells fa sortides per Còrsega, Sardenya i els Alps, on també ha fet el pas de l’Stelvio. “Ens saludem per recordar-nos que quan vas en moto estàs sempre acompanyat”, comenta.