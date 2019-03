Escapades en parella per gaudir de la moto i la platja

La subsíndica general, Mònica Bonell, fa sortides, junt amb el seu marit, d'una o dues hores fins que veuen el mar

A la subsíndica general la moto li fa “una mica de por” però al marit “sempre li han agradat” i des que fa uns anys se’n va comprar per fer sortides han planejat petits viatges per gaudir de les aficions dels dos. Mònica Bonell comenta que “busquem temps en parella i fem escapades d’una setmana” a destinacions on puguin fer trajectes “d’una o dues hores fins que trobem una platja, que a mi m’agrada molt estirar-me al sol”, i així han recorregut ja Mallorca, Menorca i Sardenya.