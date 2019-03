L’arquitecte i amant de l’escriptura, Antoni Pol, gaudeix els seus moments lliures estudiant i coneixent millor persones que han participat en millorar el Principat

L’arquitecte i amant de l’escriptura, Antoni Pol, gaudeix els seus moments lliures estudiant i coneixent millor “totes aquelles persones que han esdevingut personatges per la seva participació en l’evolució i millora de la societat andorrana a través del temps”, per després escriure un article sobre ells. Té com a referència persones com Marcel Baissa (a la foto), Charles de Gaulle i Maillot, Esteve Albert i Corp, Joan Miró i Ferrà, Pompeu Fabra i Poch, Lídia Armengol i Vila o Bonaventura Riberaygua i Argelich.