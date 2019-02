Sobre una taula de 'paddle surf' posa en ordre els pensaments

La dietista-nutricionista Marta Pons gaudeix amb les sortides al mar

La dietista Marta Pons és una apassionada de la vida saludable i quan no està fent pautes alimentàries o xerrades és sobre una taula de ‘paddle surf’. Sortir a passejar pel mar li dóna molta vida, especialment els dies assolellats d’hivern, on és ben pla i transparent. “M’ajuda a connectar amb la natura i veure les coses des d’un altre punt de vista, a posar ordre als pensaments i a inspirar-me per al dia a dia”, assegura la nutricionista. Prop del mar és on ha pres les decisions més importants de la vida.