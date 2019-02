Fer esport amb els amics disputant partits de pàdel

Al violinista Gerard Claret li agrada gaudir del temps lliure fent esport amb companyia

Quan té temps lliure li agrada canviar el violí per la raqueta de pàdel. El músic Gerard Claret és un fanàtic d’aquest esport i sempre que pot dedica algunes tardes a la setmana a reunir-se amb els amics i jugar partits de pàdel per divertir-se i veure qui és el millor. “És una estona molt divertida en què aprofito per fer esport mentre ho passem d’allò més bé”, explica.