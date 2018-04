La professora de dansa, Mònica Vega, cantarà a la Jam-Session

El cant s’ha convertit en una de les seves activitats preferides des de fa set mesos. Un parell de cops per setmana fa classes particulars a l’Espai de Música Moderna, on preparen diversos temes per interpretar-los a la Jam-Session, a La Fada Ignorant. “Sovint em poso nerviosa quan surto davant del públic, però amb el cant no em passa i m’ajuda a educar la veu”, explica.