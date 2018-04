Una cita amb la novel·la negra abans de dormir

La novel·la negra és el gènere preferit de l'infermera i portaveu Acció Feminista Andorra, Antònia Escoda

No pot anar-se’n a dormir sense haver llegit una estona, activitat que prefereix a veure la televisió. “M’agrada molt llegir des de petita, ho he heretat del meu pare”. La novel·la negra és el seu gènere preferit, recorda haver llegit amb deler la col·lecció La cua de palla i els clàssics d’Agatha Christie. Actualment, llegeix sobretot autors francesos i nòrdics, com Jo Nesbo. “El meu autor preferit és Henning Mankell perquè tracta molt el tema de la immigració i parla dels aspectes més foscos de la societat”, explica.