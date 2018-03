L'artista Fiona Morrison practica surf des de fa quatre anys

Fa quatre anys que practica pàdel surf perquè “és el complement natural del ‘windsurf’” quan no fa vent. És un esport molt complet, “utilitzes cames, esquena i abdominals”. I li permet gaudir de la fauna marina en bona companyia. “El que més m’agrada és que pots fer excursions llargues, sol, amb amics o amb família. És com tenir unes sabates per al mar.”