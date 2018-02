La cara més solidària de l'esportista d'elit

El pilot de ral·lis Albert Llovera és ambaixador d'Unicef Andorra

El pilot Albert Llovera combina l’activitat esportiva amb la funció que realitza com a ambaixador d’Unicef Andorra des del 2010. Llovera assegura que ser ambaixador li aporta molts elements positius perquè li permet fer coses per a la gent. El 2014 va participar en els programes de l’ONG a Mauritània. També col·labora amb les fundacions que treballen per ajudar els nens amb càncer o pluridiscapacitat. “El que faig és oferir la meva imatge perquè es puguin recaptar fons i millorar la seva situació”, explica.