Esport per recuperar la creativitat i descobrir llocs

L'escriptor Iñaki Rubio veu l'esport com una "necessitat"

Per a Iñaki Rubio fer esport és una “necessitat” contra la vida sedentària i li complementa la faceta creativa “perquè de vegades necessito escampar la boira i faig bici, esquí i el cap reconnecta i trobo idees per continuar”. Fa triatló i recorda “els paisatges impressionants i el bon rotllo” a la Inferno de Suïssa, de 155 quilòmetres, natació en alta muntanya, BTT i un desnivell acumulat de 5.500 metres fins al Piz Gloria per baixar en telefèric. L’escriptor prefereix proves que “impliquin un viatge per descobrir llocs”.