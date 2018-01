El triatló i la muntanya, les aficions d'un polític 'Ironman'

El conseller David Astrié és triatleta

El responsable de la cartera de Medi Ambient a la capital és un apassionat de l’esport i la muntanya. Va ser jugador i directiu del club VPC de rugbi. Ara és triatleta des de fa quatre anys i sempre que pot practica esquí de muntanya. Va completar l’Ironman de Vichy el 2016. Aquesta competició consisteix a nedar 3,8 km, pedalejar 180 km i córrer 42 km. “Tota la vida he practicat esport perquè més enllà de la desconnexió mental, ho considero essencial per a la salut. Ja saps, ‘Anima Sana in corpore sano’”, explica.