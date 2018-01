Diversió fent versions per a un amant de la música

L'escriptor Albert Villaró és un amant de la música

Primer van ser els instruments de corda picada antiga, com el llaüt, els que van conquerir durant 30 anys l’escriptor Albert Villaró, un amant de la música que ara gaudeix tocant el baix amb el revitalitzat Nova Companyia Instrumental. “Sempre he sigut molt solitari, i tocar en grup és molt divertit, és una nova experiència, m’ho passo molt bé” interpretant versions dels 60 i els 70, amb clàssics com els Beatles i els Rolling, i alguna creació pròpia en actuacions com la que van fer a benefici de La Marató de TV3.