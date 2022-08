“He donat tres voltes al món gràcies a la meva feina”

Lluís Dejuan. Nascut a Lleida, ha passat a Andorra 50 dels seus 70 anys. President de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics i voluntari de mena. Es considera un enamorat de la vida.

President de l'Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA), nascut a Lleida fa 70 anys, arrelat al país des de fa 50. Enamorat d'Andorra i d'Encamp, la seva parròquia. Ha dedicat la seva vida a la sanitat, al voluntariat i al món de la comunicació.



Està fent vacances?

Es podria dir que les faig 356 dies a l'any, soc un apassionat de la meva feina i, amb el pas dels anys, he acabat convertint la feina en vacances.



No ha parat aquest estiu?

Aquest any he parat una mica més. Estic gaudint molt d'una caseta de pagès que tenim a un poble del costat