“Després del trasplantament vaig començar a viatjar”

Mari Martínez. 36 anys. Infermera, ciclista i cofundadora d’Atida, de la qual és la secretària. El 2011 li van trasplantar un ronyó i ara es prepara per al Campionat d’Europa de trasplantats.

Va ser la primera andorrana i subcampiona al Mundial de trasplantats del Regne Unit. Membre de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, aprofita l’esport per difondre la donació d’òrgans al país.



Com està anant l’estiu?

Atrafegada. Treballant, participant en reunions d’Atida amb el ministeri de Salut, entrenant molt i preparant-ho tot per a l’Europeu i, a més, amb l’exposició fotogràfica Històries per viure.



Quan sol fer vacances?

A partir del setembre. És quan hi ha menys turisme, és més barat, tothom ha tornat i marxem a fora amb la parella.



On solen anar?

Depèn. Tenim una furgoneta i ens agrada molt viatjar-hi perquè ens dona molta