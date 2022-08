“Els infants, per vacances, han d'aprendre a avorrir-se una mica”

Actualitzada 07/08/2022 a les 12:03

PLAÇA DEL POBLE

Li recorda visites amb els fills “a veure coloms i al quiosc de la Conxita a comprar una xuxe i el diari” i “la satisfacció” d’haver-hi dut com a consellera del comú la casa pairal “des d’un lloc fosc”.

Està concentrada en l’inici de curs del setembre, que preveu que no canviï gaire d’escolars però sí que continuarà amb la tendència de “més alumnes de 12 anys cap amunt que cap avall” que atribueix a la baixada de la natalitat que es nota a Andorra, com a tot Europa, “i fa que hi hagi menys alumnes a maternal i molts a segona ensenyança, batxillerat i formació professional”.Normalment treballo. És veritat que són moments que no hi ha les escoles obertes i la responsabilitat del dia en directe no hi és, i potser és quan pots avançar altres dossiers de més fons i en algun dels moments de vacances escolars coincideix que també puc fer vacances.Pràcticament està tot preparat. Les escoles tot i que els docents acaben el 30 de juny marxen amb el curs següent molt preparat i després tenen la primera setmana de setembre, que no hi ha alumnes fins al dia 9, per acabar de preparar l’inici de curs. I des del ministeri evidentment hem de preparar-ho molt abans i a partir de mitjan agost el que fem és tornar-nos a centrar en el retorn.No cal. Han d’aprendre a avorrir-se una mica també perquè no en saben. Han de gaudir, passar-ho bé i passar el màxim de temps amb la gent que estimen. És el més important. I a l’aire lliure. Es poden fer activitats perquè el dia és molt llarg i va bé però no cal que siguin tan dirigides, es poden muntar coses conjuntament i en família; penso que deixar un punt de creativitat i de baixar el ritme que tenim durant el curs va molt bé.Al carrer. Hi havia menys activitats programades i era sobretot jugant molt al carrer i banyant-nos al riu. Ens quedàvem al poble, que soc d’Organyà. De més gran ja vaig començar a fer campaments a les muntanyes i quan he tingut els nens hem fet vacances a la platja, però de petita els meus pares no m’havien portat a la platja, eren altres moments, no com ara que pràcticament tothom va uns dies a la platja. Quan jo era petita no hi havia vacances i no s’anava a la platja, almenys a casa meva.Serà una mica diferent perquè sempre feia platja però estic lesionada del genoll i la meva platja consistia en unes hores de descans i fer camins de ronda, caminar al costat del mar, però no ho puc fer i faré uns dies de ciutat. La filla acaba de marxar a treballar a Berlín i aprofitaré per anar-la a veure uns dies.Ho percebo segur perquè des de Govern és una de les preocupacions de com serà la tardor en tots els sentits: energètic, econòmic, en l’elaboració del pressupost. Ara, no sento que la gent deixi de fer massa coses pensant en el que passarà, potser venim d’uns anys complicats de pandèmia que la gent s’ha pogut moure poc i té moltes ganes de fer coses. I és normal perquè haver estat tancats ha fet que la gent valori molt més cada cosa que pot fer i ho està aprofitant vivint al 100%.M’agrada molt fer viatges curts, sobretot a ciutats europees. L’últim que m’ha agradat moltíssim ha estat Petra, Jordània. És un lloc que encara t’impacta.Un viatge que no vam poder fer per visitar la costa oest dels Estats Units, San Francisco, Las Vegas, el parc de Yosemite. Era amb els fills i el marit i ho havíem programat tot molt i justament va arribar la pandèmia. No és fàcil tornar a fer que tots puguem marxar a la vegada i necessites més dies i tinc certa nostàlgia d’aquest viatge.Això no es pot dir mai, no se sap mai, com tampoc no sabia que seria el primer estiu, ni havia pensat que estaria en un càrrec tampoc, ara penso que serà l’estiu vinent. Estic totalment centrada en el setembre i en les vacances que agafaré. El que sé és que seguiré treballant des d’on estigui per l’educació.El lloc de retorn és de directora de l’Escola andorrana de batxillerat. I tant que m’agradaria tornar-hi. Només hi vaig ser dos anys, és un camí que no vaig tancar i n’estaria encantada.