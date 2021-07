“El mòbil dorm amb mi”

Josep Majoral. 44 anys. Cònsol major de Sant Julià i enginyer tècnic en energies. Casat i pare del Jan i la Júlia. D’Aixàs, on vivia els estius corrent, en bici o moto gaudint de la terra i la natura.

Viu el consolat amb intensitat, sempre pendent del comú, i confessa que ha perdut l’autoritat per reclamar als fills que deixin estar el telèfon “a l’hora de dinar o sopar perquè el primer que em diuen és: ‘Si tu el tens tota l’estona’”.



Tindrà un estiu com abans de la pandèmia o excepcional?

No és tan dolent com el passat però tampoc acaba de ser un estiu normal. Ens plantegem fer vacances però no un viatge en avió de vuit hores, marxarem al sud de França una setmaneta a la platja però intentant buscar la part de no gaire aglomeració.



És la