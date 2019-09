“He venut el cotxe per anar a Nepal”

Stefi Troguet. 27 anys. Alpinista. Aquest estiu ha coronat el seu primer 8.000, el Nanga Parbat, la novena muntanya més alta del món, i ara està pujant un nou repte: el Manaslu (8.156 m).

Superació constant és una de les fites d’Stefi Troguet. Aprofita l’estiu per coronar nous pics i aquest any no n’ha tingut prou de fer el primer 8.000, ja que ara és al Nepal pujant el vuitè cim més alt del món.



Ha començat l’estiu superant el repte. Com ho està vivint?

Molt contenta! Va ser una aposta molt arriscada. Ningú esperava que arribés i jo mateixa tenia clar que era un intent perquè molta gent no ha aconseguit fer el Nanga Parbat (Pakistan, 8.126 m). Va anar tot rodat.



Quan és bona època per intentar fer un cim de 8.000 metres?

Les temporades d’alta

