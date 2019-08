“No estava previst tornar a la política”

Sílvia Riva. 40 anys. Llicenciada en Dret i Ciències Polítiques, reprèn l’activitat pública com a ministra de Cultura i Esports, un àmbit amb el qual “sempre havia estat bastant connectada”.

Sílvia Riva viu un estiu atípic posant-se al dia de les noves funcions, en un gabinet on destaca que hi ha “molta comprensió” perquè hi ha molts ministres nous, i ha fet una pausa per dedicar a la família amb setmana de vacances a Eivissa “amb uns amics que passem sempre part de les vacances i agafaré uns dies més de platja”.



Com li ha canviat la vida el fet d’entrar al Govern?

Encara no me n’adono gaire, tinc la mateixa sensació d’anar moltes hores al despatx, en aquest cas a Govern, potser tinc la sensació que hi ha una projecció exterior