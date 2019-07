«'Il dolce far niente', no fer res, és molt saludable»

Gerard Claret. El violinista de 68 anys té un estiu farcit de concerts i gires, però té clar que el temps de descans no li treu ningú. Li agrada viatjar i tancar els ulls cinc minuts havent dinat.

Gerard Claret ha tingut estius de tots colors arreu del món i té mil i una anècdotes per explicar, però espera que aquest estiu sigui el millor, perquè li agrada viure al dia.



Com és l’estiu d’un músic?

L’estiu d’un músic, generalment, acostuma a ser una època amb prou feina perquè és quan sorgeixen oportunitats d’actuar i d’anar amunt i avall. En el meu cas era així, ara ja no tant perquè m’ho prenc amb una mica més de calma i procuro tenir ben bé un mes de vacances per carregar piles.



Què farà aquest estiu?

Ara vinc de fer unes reunions per temes