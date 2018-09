“M'hauré d'esforçar per no interferir”

Toni Martí. Cap de Govern, 55 anys, estiueja a prop pendent de complir el desig d’anar a Machu-Picchu i Amèrica del sud i “fer coses que no he fet mai”.

Ha fet “10 dies de vacances, comptant els festius”, i va anar a un lloc, comenta irònic, “per canviar d’hàbits, a veure si puc gaudir amb la família, que ho vaig fer, a Miami Platja, que està ple d’andorrans”. Afirma que no s’ha “desgastat gaire ni físicament ni intel·lectualment” però ha decidit la data electoral i ha reflexionat sobre com reduir la crispació al Consell.



Per què Miami Platja?

Des de fa uns 35 anys a casa meva tenen una caseta allà. M’hauria agradat anar a Santo Domingo perquè la meva dona és dominicana però quan ets cap de Govern no penso