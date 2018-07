“Era la vida per la moto de trial”

Marc Casal. 35 anys, del Tarter, viu entre la gestió dels hotels familiars i les curses de muntanya, “una afició” que el porta ara a liderar la Copa del Món.

Fa onze anys va tastar amb el germà una cursa de muntanya que van deixar a la meitat “perquè se’ns va fer molt dur”, per repetir a la Copa del Món a Andor­ra. Van ser segon i tercer “perquè alguns s’havien perdut, feia mal temps”, i va arribar la crida de la federació per entrar a l’equip.



És una afició de gran?

No estava de moda abans i ara hi ha una febre que si no corres no ets ningú i com més quilòmetres, millor, però hem nascut amb la gasolina a les venes. Anàvem de ben petitets en moto i no