“Diem que som una colla d'hivern”

Xavier Martínez. És el cap de colla dels castellers des de principi d’any. Té 43 anys i des dels 3 que viu al país. Recorda els seus estius a Arbeca i ara lliga les vacances a les de la colla.

És analista programador, però també té una altra responsabilitat: liderar la colla castellera. No sempre és fàcil lligar vacances i castells, però ara ja han tornat als assajos amb una dedicació d’entre sis i vuit hores per setmana.



Quins records té dels estius de quan era petit? Els passava al país?

Com la majoria de famílies que són immigrants la majoria d’estius els passava a baix, amb els avis que estiuejaven a Arbeca. Recordo passar tot l’estiu allà amb les bicis, els amics... el que feien els nens d’aquella època.



Com va aficionar-se als castells?

Als 30 anys vaig anar a viure a